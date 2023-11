Paura per Riccardo Magrini, ricoverato d'urgenza per due ischemie: come sta

Ore di apprensione nel mondo del ciclismo per Riccardo Magrini. Il "Magro", che in carriera ha vinto nel 1983 una tappa al Giro e una al Tour, per poi diventare direttore sportivo di Marco Pantani alla Mercatone Uno e di Mario Cipollini, è stato ricoverato nella giornata di domenica 5 novembre all'ospedale San Raffaele di Milano per due ischemie.

L'ex ciclista, che attualmente fa il commentatore sportivo ed è una voce molto popolare su Eurosport, è stato colpito da una prima ischemia mentre era nella sua abitazione a Montecatini, poi ha accusato la seconda mentre era in ospedale al San Raffaele di Milano.

Fortunatamente si è ripreso e ha cominciato a camminare e a parlare. Le sue condizioni sono stabili e sta meglio, anche se è ancora sotto osservazione.

Nel 2017 aveva avuto un infarto poco dopo un suo intervento sulla Vuelta negli studi Sky di Milano. In quell'occasione il primo a intervenire, con una manovra provvidenziale che ha salvato la vita al conduttore, era stato il giornalista Lucio Rizzica, che gli ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca fino all’arrivo dei sanitari. Magrini era poi stato ricoverato all’ospedale San Raffaele in coma farmacologico.

Il mondo del ciclismo può quindi tirare un sospiro di sollievo e Riccardo Magrini già non vede l'ora di tornare a fare le telecronache delle classiche e dei grandi giri con Luca Gregorio.