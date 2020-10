Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato la Federazione di calcio portoghese.

La nazionale di calcio lusitana ha spiegato che per l'attaccante della Juventus è previsto l'isolamento cautelativo ma Ronaldo non presenterebbe sintomi della Covid-19.

Ronaldo ad ogni modo non giocherà la partita Portogallo - Svezia valida per la fase di qualificazione della Nations League in programma domani sera. A seguito della positività di Ronaldo al Covid test oggi martedì 13 ottobre 2020 gli altri giocatori della nazionale portoghese sono stati sottoposti a tampone che hanno dato esito negativo. I calciatori sono pertanto a disposizione dell'allenatore Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio.

Ronaldo dovrà ora rimanere in quarantena fino a quando non risulterà negativo al tampone. Probabilmente salterà la partita di serie A che vede la Juventus in campo contro il Crotone in programma domenica.

#Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli era il solo, con Buffon e Bonucci, a mostrarsi senza mascherina in totale dispregio della situazione e del prossimo. Nessuna causa-effetto, solo una constatazione. pic.twitter.com/qOokjusgHG — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 13, 2020

Intanto sui social molti commentatori si sono scatenati riprendendo le celebri parole del governatore campano Vincenzo De Luca.