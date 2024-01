Salernitana-Roma: formazioni e dove vedere il match in tv e streaming

Dopo aver rotto il ghiaccio con il successo interno contro l’Hellas, per il nuovo tecnico della Roma, Daniele de Rossi, arriva il momento di cambiare marcia anche lontano dall’Olimpico. La risalita della squadra giallorossa passerà anche dal trovare un’adeguata cura al mal di trasferta, visto che dalle ultime dieci partite esterne sono arrivati appena otto punti. L’occasione di interrompere la striscia negativa – quattro sconfitte filate, contando anche il k.o. nel derby capitolino nel quale era la Lazio a costituire la squadra di casa – arriva nel match contro la Salernitana, fanalino di coda del torneo a cinque lunghezze di distanza dal penultimo posto. I granata, dopo il blitz di fine dicembre al “Bentegodi” di Verona, hanno inaugurato il 2024 con quattro battute d’arresto, tre per 2-1 in campionato a cui si aggiunge quella negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Nei precedenti tra le squadre, si registra una sola vittoria dei campani risalente al gennaio di 25 anni fa: successo allo stadio “Arechi” per i padroni di casa col punteggio di 2-1.

Salernitana-Roma, le scelte di Inzaghi

L’allenatore di campani, oltre a Coulibaly e Cabral impegnati nella Coppa d’Africa, dovrà fare a meno di Fazio, Pirola e Dia. Il pacchetto arretrato a protezione di Ochoa dovrebbe contemplare sugli esterni Bradaric e Zanoli (in ballottaggio con Pierozzi) ed in mezzo la coppia formata da Gyomber e Daniliuc. Nella zona mediana favoriti Basic, Maggiore e Martegani, il quale però potrebbe lasciare anche spazio a Kastanos rientrato a pieno regime. Il cipriota punta ad una maglia da titolare o a centrocampo o sulla trequarti, in concorrenza con Tchaouna per affiancare Candreva. Duello anche per il posto dal 1’ come riferimento offensivo centrale, tra Ikwuemesi e Simy. Tra le opzioni, anche l’utilizzo della difesa a tre, con il contemporaneo utilizzo di Zanoli sulla fascia destra e Pierozzi come braccetto difensivo e la rinuncia ad una pedina nel reparto centrale del campo.

Salernitana-Roma, le scelte di De Rossi

Il tecnico giallorosso non avrà lo squalificato Paredes, ma potrà contare su Mancini, Dybala e Huijsen rientrati in gruppo dopo aver smaltito qualche acciacco fisico. Dovrebbe essere riproposta la difesa a quattro con Rui Patricio tra i pali, Karsdorp e Kristensen terzini (Spinazzola ha accusato un fastidio al quadricipite sinistro e dovrebbe alzare bandiera bianca) e la coppia centrale formata da Mancini e Llorente. A centrocampo spazio a Bove, Cristante e Pellegrini – Renato Sanches non si è ancora riaggregato al gruppo – mentre in avanti Dybala e Lukaku saranno supportati da El Shaarawy.

Salernitana-Roma, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa, Zanoli, Daniliuc, Gyomber, Bradaric, Basic, Maggiore, Martegani, Candreva, Kastanos, Simy. All. F. Inzaghi

Roma (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Salernitana-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Roma, in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20.45 allo stadio “Arechi” di Salerno, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.