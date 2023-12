Dominik Paris, impresa straordinaria: trionfa sulla Saslong

Straordinaria impresa di Dominkik Paris. Oggi, sabato 16 dicembre, il velocista azzurro trionfa nella seconda discesa libera in Val Gardena e conquista una vittoria che mancava all'Italia da 22 anni, quando a imporsi sulla Saslong era stato Kristian Ghedina. Lo scorso anno aveva vinto due gare, il suo ultimo successo l'aveva ottenuto a Kvitfjel nello scorso marzo.

Velocissimo, ha fatto meglio di tutti in 1'59"84, toccando anche il picco di velocità, 122,60 km/h. Secondo Kilde per 44 centesimi che è stato il primo a complimentarsi con l'azzurro, finalmente tornato ai suoi livelli dopo alcune stagioni difficili. Salgono così a 22 i successi di Paris in Coppa del mondo, 18 in discesa. Terzo posto per l'americano Bennett, a 60 centesimi, che giovedì aveva vinto la prima delle discese in Val Gardena, partendo con il pettorale numero 34.

Per Paris, 34 anni, è la prima vittoria sulla Saslong. Un successo importantissimo da aggiungere ad una carriera luminosa dove vanta trionfi prestigiosi come quelli ottenuti a Bormio, Kitzbuehel, Garmisch e Aspen.

Lo spettacolo dello sci alpino sulle nevi italiane prosegue. Domenica 17 dicembre e lunedì 18 dicembre sono in programma due giganti sulla Gran Risa in Alta Badia. Venerdì 22 dicembre si disputerà lo slalom notturno a Madonna di Campiglio, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre la discesa e il SuperG a Bormio. Gli azzurri sono pronti per regalare altre grandi emozioni.