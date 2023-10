Scommesse, Fabrizio Corona tira in ballo anche Nicola Zalewski

Fabrizio Corona ha fatto il nome del quarto giocatore che sarebbe rimasto coinvolto nello scandalo scommesse. Si tratta del polacco della Roma Nicola Zalewski. Il nome dell'esterno giallorosso si aggiunge a quelli di Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali emersi nelle ultime ore. I calciatori in questione - il condizionale è d'obbligo - sarebbero rimasti coinvolti in un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali.

Corona aveva fatto il nome di Fagioli nei giorni scorsi, parlando della vicenda, e ieri ha tirato in ballo Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Aston Villa, e Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, entrambi giocatori della Premier League, che fino a ieri si trovavano in ritiro con la Nazionale italiana a Coverciano, in attesa della partita di qualificazione agli Europei contro Malta.