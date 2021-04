Sebastian Vettel e l'agricoltura: l'ex campione del mondo ha fatto lo stagista in un'azienda agricola durante il lockdown

Un'immagine molto bucolica. Sebastin Vettel, reduce da una prima gara del Mondiale con la Aston Martin decisamente da dimenticare, racconta i suoi trascorsi durante l'ultimo lock-down.

Il quattro volte campione del mondo, a margine della presentazioone di Bio Bienen Apfel a Vienna, ha raccontato il suo recente interesse per l'agricoltura e l'allevamento, nato proprio durante il lockdown dello scorso marzo. L’ex ferrarista, come il tennista Dominic Thiem, ha aderito all’iniziativa per sensibilizzare il pubblico dell’importanza di creare spazi vitali per le api, in modo da permetterne il ripopolamento in alcune zone di Austria e Germania.

F1, Vettel problemi psicologici con i compagni forti

Vettel con la vanga in mano

Vettel ricorda così quel periodo di lontananza dalle pista, quando invece di guidare la Ferrari si è trovato in mezzo ai campi: “Durante la prima chiusura, ho fatto uno stage in un’azienda agricola biologica. È un’idea che mi è nata osservando l’alimentazione. Mi sono chiesto cosa dovrei mangiare per vivere in modo più sano. Così ho colto l’occasione per fare qualcosa di intelligente. Penso che il tema dell’agricoltura e dell’allevamento sia semplicemente entusiasmante. Credo sia stato bello. Hanno partecipato anche le mie figlie. Anche se alla fine mi sono ritrovato da solo con la vanga in mano…”.