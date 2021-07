Wimbledon, Berrettini in semifinale sfida Hurkacz: dove vederla in diretta tv e in streaming

Matteo Berrettini è già nella storia del tennis italiano. L'ultimo azzurro a giocare in semifinale a Wimbledon era stato Nicola Pietrangeli. Soltanto pensare a questo fa capire la grandezza dell'impresa compiuta dal tennista romano.

Ora che ha superato in una bellissima e combattuta partita nei quarti il canadese Auger-Aliassime, (qui potete rivivere la partita e vedere gli highlights) il tennista romano sfiderà Hubert Hurkacz per l’accesso alla finale di Wimbledon.

Il tennista polacco è reduce da un vero e proprio peccato di ‘lesa maestà’ avendo battuto Roger Fededer, l’otto volte vincitore di Wimbledon, eliminandolo dal 'suo torneo'.

Wimbledon, Berrettini-Hurkacz: i favoriti e le quote

Alla vigilia in tanti si aspettavano una sfida tra il nostro portacolori e Roger Federer che nel 2019, complice l'emozione, gli aveva inflitto una memorabile lezione eliminandolo agli ottavi dei Championships. In questi anni Berrettini è cresciuto tantissimo: una testimonianza recente è la vittoria al torneo sull’erba del Queen’s, il prestigioso torneo che precede Wimbledon. Proprio nel 2019, da outsider, era arrivato fino alla semifinale degli US Open, che si giocano invece sui campi in DecoTurf di Flushing Meadows a New York.

Il tennista polacco è del 1997, mentre Berrettini è del 1996. Tra i due ci sono due precedenti. Nel 2019 a Miami, quando a vincere fu Hurkacz e uno alle qualificazioni degli Australian Open, nel 2018, quando a vincere fu Berrettini.I bookmakers danno per scontato un successo di Novak Djokovic e pagano la sua vittoria 1,27. Berrettini è il secondo favorito a quota 7.00, davanti a Hurkacz (13.00)e Shapovalov (15.00).

Il successo di Berrettini, nella semifinale con Hurkaczm è pagato 1,36, mentre la vittoria del tennista polacco è data a 3.05. Djokovic vincente su Shapovalov paga 1.05, mentre una vittoria a sorpresa del tennista canadese è quotata 7.50.

Wimbledon, semifinale 2021: data e orario

Nella sfida in programma domani, venerdì 9 luglio, (l’orario è attualmente da definire) la posta sarà decisamente più alta. Chi vince andrà in finale a Wimbledon e domenica giocherà contro il vincitore della semifinale tra Djokovic e Shapovalov.

Le semifinali di Wimbledon 2021 cominceranno alle ore 14 sul Campo Centrale. L’orario della sfida tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz è attualmente da definire.

Wimbledon, Berrettini-Hurkacz: tv e streaming

La semifinale di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (il palinsesto sarà comunicato appena sarà definito l'orario) Il match potrà essere seguito anche in diretta streaming su SKy Gp e su Now Tv.