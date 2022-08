Serena Williams lascia il tennis: "Mi mancherà"

Serena Williams lascia il tennis: la 23 volte campionessa del Grande Slam in singolo e una delle più grandi giocatrici nella storia del tennis, ha detto che si ritirerà dopo gli US Open. In un'intervista per Vogue la tennista americana ha detto che si sta "allontanando dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me", ma non vuole sentire parlare di "pensionamento". In un post sul suo profilo Instagram, la 40enne ha scritto che "il conto alla rovescia è iniziato. Mi godrò queste prossime settimane", ha detto.

L'ultima apparizione di Williams è stata a giugno, a Wimbledon, dopo un lungo infortunio che aveva scatenato diverse voci sul suo ritiro, ma l'ultima competizione potrebbe ancora dover arrivare: Williams ha infatti detto che parteciperà agli US Open di agosto, dove ha vinto sei dei suoi principali titoli in singolo.

Tutti i record di Serena Williams

Nella sua carriera, Serena Williams ha vinto 73 titoli WTA in singolo: 23 di questi sono del Grande Slam (record assoluto nell'Era Open, uomini inclusi), che la rendono la seconda tennista di sempre ad aver vinto più Major in questa specialità. Può anche vantare cinque Master Cup di fine anno e 19 tornei di categoria Premier, oltre a 21 titoli Tier I e Tier II e alla medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Londra nel 2012 ai danni di Maria Sharapova.

È diventata la numero uno del mondo per la prima volta l'8 luglio 2002 ed ha occupato questa posizione per un totale di 319 settimane, terza nella classifica di tutti i tempi, è però al primo posto per settimane consecutive da migliore in graduatoria (186).

Ma Serena Williams non può vantare numeri impressionanti solo in singolo: in doppio femminile e doppio misto, ha collezionato altri 16 tornei del Grande Slam, 14 vinti in coppia con la sorella maggiore Venus e due in doppio misto, entrambi ottenuti con Maks Mirny nel 1998. A questi successi vanno sommate altre tre medaglie d'oro alle Olimpiadi, tutte vinte insieme a Venus, una Federation Cup e due Hopman Cup. In più , con un montepremi in denaro di oltre 90 milioni di dollari è la tennista ad aver guadagnato di più nella storia di questo sport.