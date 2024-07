Il Catania Beach Soccer batte di misura il Catania Fc nella tappa di Cirò Marina  

Il Catania Beach Soccer ha vinto di misura (3-2) il match contro il Catania Fc della tappa di Cirò Marina, valido per la 5^ giornata del campionato di serie A. En plein di successi per il roster di Fabricio Santos, che è in testa alla classifica. Il primo sussulto della partita è di marca Catania Fc: botta di Eudin, la respinta di Rafael Padilha viene calamitata dall’implacabile Bruno Xavier...