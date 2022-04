"Omosessuali nello sci maschile? Non credo, visto che si gettano dalla Streif": Sofia Goggia scatena polemiche

Se nello sci ci sono atleti omosessuali? "Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Streif di Kitzbuhel". Questa la risposta data da Sofia Goggia durante un'intervista al Corriere della Sera che le è valsa un coro di critiche. Sui social tanti sono gli utenti che si stanno riversando per dire la loro contro le discutibili affermazioni della campionessa medaglia d'argento in discesa ai Giochi invernali di Pechino 2022 che ha fatto riferimento alla pista di discesa libera sita nella località di Kitzbühel e considerata particolarmente difficile.

Tema del dialogo è stato anche il suo parere sugli atleti transgender, se sia giusto o meno che gareggino con le donne: "A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto", ha affermato Goggia che ha spiegato anche il motivo per cui appoggia le idee del professor Alessandro Orsini nel rovente dibattito sull'invasione della Russia all'Ucraina. "Studio scienze politiche alla Luiss, ora devo dare l’esame con il professor Orsini", ha detto la sciatrice: "Se trovo bizzarre le sue idee sulla Russia? Al contrario: le trovo stimolanti. Dobbiamo sempre preferire la discussione alla propaganda".

Intervista di Cazzullo alla sciatrice Sofia Goggia sul Corriere



