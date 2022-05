"La Coppa Italia mettila nel c...": aperta un'inchiesta sullo striscione del Milan

È diventato un caso lo striscione esposto dai giocatori del Milan durante i festeggiamenti per lo scudetto andati in scena per le vie di Milano. La Procura federale ha deciso di aprire un'inchiesta sulla scritta che recitava "La Coppa Italia mettila nel c...", e che i calciatori hanno mostrato più volte durante il giro con il pullman. La Procura contesta la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia sportiva relativo ai "principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Da Magnain a Krunic, passando per Tonali e Leao, sono diversi i calciatori rossoneri che durante la festa hanno tenuto alto lo striscione contro l'Inter. Un caso che ricorda molto quanto avvenuto nel 2007, sempre con protagoniste le due squadre milanesi. In quell'occasione, dopo la vittoria in Champions League del Milan nella finale di Atene contro il Liverpool, i calciatori rossoneri presero uno striscione dai tifosi, poi retto da Massimo Ambrosini, che recitava: "Lo scudetto mettilo nel c...". In quel caso il riferimento era allo scudetto vinto dall'Inter di Mourinho nella prima stagione post-Calciopoli.