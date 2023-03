La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita

Il calcio italiano reitera i propri errori. Infatti, l'assemblea di Lega di Seria A a via Rosellini ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa Italiana all'Arabia Saudita. In barba ai diritti civili, ai diritti delle donne e tutti quei diritti per i quali - a parole - in molti si sono scagliati contro la decisione della Fifa di affidare i mondiali 2022 al Qatar.

La Lega ha anche deciso che il format della Supercoppa cambierà: si trasforma in una final four. Infatti, al trofeo parteciperanno le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. La data scelta è quella dell'8 gennaio 2024.

Le Parole di Luigi De Siervo

"Abbiamo deciso di accettare l'offerta dell'Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni a partire dal 2024": lo ha spiegato l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, parlando della nuova formula a Final Four. "Si svolgeranno in Arabia Saudita le prossime due edizioni, poi ci sarà uno stop di due anni in cui si potrà giocare anche altrove e poi si ritornerà in Arabia per altri due anni. La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole. Ma la scelta del format final four non è definitiva: si potrà anche tornare indietro in base agli impegni dei club - ha concluso -. Per la prossima stagione il contratto vale 23 milioni, in caso di finale secca invece varrà 12 milioni"