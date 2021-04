La verità dietro alla Superlega

Cosa cambierebbe? Tutto o quasi, semplicemente. Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato allo scoccar della mezzanotte con un comunicato la nascita di una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Superlega. Un torneo con 15 club (fondatori) con iscrizione e introiti blindati, più 5 meritevoli a rotazione di stagione in stagione, che parteciperanno in base ai risultati ottenuti nei campionati nazionali. Il piano è quello di partire tra tre anni. Ma la situazione è in divenire: quella lanciata a mezzanotte è una granata che rischia di far deflagrare il mondo del pallone.

Chi parteciperà alla nuova Superlega

Le squadre fondatrici della Superlega sono Juventus, Milan, Inter, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Altri tre club dovrebbero entrare a far parte del gruppo di squadre fisse. Tre squadre hanno detto no per adesso: Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Bayern Monaco.

Ci saranno 5 squadre selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente (nei campionati nazionali, si presume: su questo non è chiara la "bozza" di regolamento). Ma la Uefa ha messo in chiaro che la partecipazione causerebbe l’immediata esclusione dai campionati nazionali, dalle competizioni europee (Europa League, Champions League) e persino dalle competizioni delle nazionali di calcio. Non è sostenibile un quadro del genere, e la sensazione è che si sia soltanto all'inizio di una lunga trattativa che definirà i nuovi equilibri. Atalanta, Cagliari e Verona in Italia avrebbero intenzione di chiedere l'esclusione dalla Serie A delle tre big che hanno accettato di far parte del progetto. Si va verso una stagione di ricorsi, che Milan, Inter e Juventus avrebbero messo ampiamente in conto.

Il regolamento della nuova Superlega

Secondo il comunicato, il format della Superlega prevede partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti, che "continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali, preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni tra club". La Uefa non pare d'accordo, in ogni caso. La Superlega dovrebbe iniziare nel mese di agosto, con i club partecipanti suddivisi in due gironi da 10 squadre, che giocheranno sia in casa che in trasferta. Le prime tre classificate di ogni girone si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate si affronteranno andata e ritorno per i due restanti posti disponibili nei quarti di finale. Il formato a eliminazione diretta, giocato sia in casa che in trasferta, verrà utilizzato per raggiungere la finale a gara secca che sarà disputata alla fine di maggio in campo neutro. Una mini-Champions League. Il sito della Superlega è già operativo.

Guardando gli altri sport, quando nacque la EuroLeague di basket la Fiba minacciò squalifiche e scomuniche alle squadre partecipanti. Non accadde nulla, e ora è la competizione europea più seguita. Succederà la stessa cosa?

Il difficile equilibrio

Fare calcio ad alto livello oggi è molto difficile dal punto di vista della sostenibilità economica. Le squadre più grandi hanno più perdite (molte delle 12 della Super League sono pesantemente indebitate). Le perdite economiche causate dalla lunghissima emergenza Covid hanno semplicemente accelerato un processo in atto da tempo. Nel grafico che segue (fonte: SwissRamble), si notano le perdite complessive per un totale di 1,2 miliardi di sterline nel 2019/20. Ed è stata una stagione in cui solo gli ultimi 3 mesi sono stati influenzati dalla pandemia. Le 12 grandi squadre vogliono che sia riconosciuto il loro peso sull'immaginario globale anche economicamente. Vogliono un maggiore controllo, in primis sugli accordi tv. Vogliono più soldi. Vogliono gestire direttamente l'organizzazione delle competizioni, senza essere "ospiti" di federazioni terze.