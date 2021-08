Tennis, Camila Giorgi trionfa al Wta di Montreal: la dedica al papà

La tennista marchigiana ha battuto in finale la ceca Karolina Pliskova, numero 6 del mondo, per 6-3 7-5: è la seconda italiana a ottenere un successo in un Master 1000

Periodo d’oro per lo sport italiano: dopo il record di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo un’altra sportiva tiene alto il Tricolore, la tennista Camila Giorgi, che ha vinto il National Bank Open, torneo Wta disputato sul cemento di Montreal. Giorgi ha battuto in finale la ceca Karolina Pliskova, numero 6 del mondo, per 6-3 7-5, aggiudicandosi oltre al trofeo anche un montepremi di 1.835.490 dollari. Per la giocatrice marchigiana è il primo successo in un Master 1000, per l’Italia è la seconda tennista dopo Flavia Pennetta a ottenere un simile risultato.

"È stata una finale splendida con Karolina, Volevo ringraziare tutti per la settimana incredibile - è stato il commento a caldo prima di alzare il trofeo - Sono molto contenta di aver vinto qui il mio primo titolo”. Giorgi ha dedicato la vittoria al papà argentino, ringraziandolo insieme con la madre e “tutti quelli che mi supportano". La 29enne marchigiana aveva già battuto Pliskova negli ottavi del torneo dei Giochi di Tokyo, prima di fermarsi ai quarti contro Svitolina.