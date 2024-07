I giovani talenti del tennis a Mestre: dal 15 al 21 luglio il torneo Venice Bowl

Dodici squadre per undici nazioni, una settimana di partite e di amicizia tra giovanissimi tennisti. È il Venice Bowl, che si svolgerà dal 15 al 21 luglio sui campi del Green Garden di via Asseggiano a Mestre. Torneo a squadre under 10, una prima assoluta a livello mondiale che il circolo di Fabio Sapori si può fregiare di organizzare, un’altra perla nella pluridecennale attività del club...