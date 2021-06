Berrettini, esordio vincente a Wimbledon: battuto Pella

Il tennista romano, che si presenta a questa edizione del torneo sull'erba più prestigioso del mondo dopo aver vinto al Queen's, supera il primo turno in 4 set

Matteo Berrettini batte Guido Pella in 4 set e accede al secondo turno di Wimbledon 2021. Il tennista romano, che è di casa a Londra, mantiene così l'imbattibilità sull'erba dopo il recente successo ottenuto al Queens.

Dopo questa recente affermazione anche il pubblico londinese lo segue con grande partecipazione. L'argentino Pella, ex numero 20 al mondo, attualmente 59esimo anche a causa di una serie di infortuni che gli avevano fatto meditare il ritiro, non è stato un avversario semplice quanto si pensava alla vigilia. Berrettini ha dovuto mostrare il suo talento. Alla fine ha avuto la meglio in 4 set: 6-4,3-6,6-4,6-0.