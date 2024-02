I 6 Kings Slam a ottobre in Arabia Saudita: un nuovo ricchissimo torneo con Sinner

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune, Rafa Nadal e, dulcis in fundo, Jannik Sinner.

L'Arabia Saudita, per ottobre, ha organizzato un nuovo torneo con invito riservato, che vedrà protagonisti il nostro campione, che ha vinto gli Australian Open 2024, i primi 3 giocatori del ranking Atp, Djokovic, Alcaraz e Medvedev, un super-campione come Nadal, nominato recentemente ambasciatore del tennis in Arabia Saudita e una giovane stella come Holger Rune.

Si affronteranno a Riad e il montepremi, di cui al momento non si conoscono le cifre nel dettaglio, sarà da capogiro. Questo grande evento si svolgerà dopo gli Us Open e prima delle Atp Finals e potrebbe portare tornei 500 come Anversa, Basilea e Vienna a perdere alcuni campioni.

L'Arabia, invece, che già organizza le Next Gen Atp Finals a Gedda fino al 2027, e a dicembre ha ospitato il super match di esibizione tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic alla Riyadh Season Tennis Cup, punta ad avere in futuro una presenza sempre più importante nel mondo del tennis.

Voci sempre più insistenti parlano di un torneo Masters 1000 che potrebbe essere inserito già nel calendari 2025 e che si svolgerebbe prima degli Australian Open.