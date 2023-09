90 anni Pietrangeli, la festa a Bologna in Coppa Davis

Un grande applauso da parte di tutta la Unipol Arena di Bologna ha accompagnato oggi, mercoledì 13 settembre, l'ingresso in campo di Nicola Pietrangeli. L'icona del tennis italiano lunedì 11 settembre ha compiuto 90 anni e in suo onore si è tenuta una serata al Circolo Canottieri a Roma. Non poteva mancare, però, per festeggiarlo, il calore degli appassionati.

Prima del match tra Italia e Canada di Coppa Davis, hanno fatto sentire tutto il loro affetto al leggendario giocatore che nella storia del tennis ha disputato più incontri fra nazioni nella manifestazione (66) e più partite di chiunque altro,164, vincendone 120, (78 su 110 in singolare e 32 su 54 in doppio).

Alla cerimonia hanno partecipato 90 bambini a simboleggiare il passato e il futuro del tennis. All'Unipol Arena di Bologna la carriera di Pietrangeli è raccontata attraverso foto simbolo su una serie di totem che si snodano all’esterno dell’impianto. Per far rivivere tramite le immagini le grandi emozioni del passato.

Nicola Pietrangeli è il tennista italiano più vincenete di sempre, l'unico che ha vinto due Slam in singolare, il Roland Garros 1959 e 1960. Tra i suoi grandi successi, due vittorie agli Internazionali d'Italia e il bronzo ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. Da capitano della squadra di Coppa Davis, nel 1976, vinse la Coppa Davis con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli.