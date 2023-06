Roland Garros 2023, semifinale Alcaraz-Djokovic: dove vederla in diretta tv e in streaming

Appuntamento da non perdere per gli amanti del tennis. Venerdì 9 giugno, in semifinale al Roland Garros 2023, si affrontano il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz e il numero 2 del ranking Atp, Novak Djokovic. I pronostici della vigilia sono stati quindi rispettati. I due giocatori hanno superato i rispettivi ostacoli e sono pronti a sfidarsi per l’accesso alla finale.

Alcaraz, 20 anni, ad agosto dello scorso anno ha vinto gli US Open 2022, il suo primo Slam in carriera. All’Open di Francia sinora ha battuto Shapovalov, Musetti e Tsitsipas e ha perso un solo set, al secondo turno, contro Daniel. Djokovic, 36 anni, 22 Slam in carriera, vanta due vittorie a Parigi, nel 2016 e nel 2021 e insegue il sogno Grande Slam dopo la vittoria all’Australian Open 2023.

L'incontro di semifinale del Roland Garros 2023 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si giocherà venerdì 9 giugno non prima delle 15.00 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN, e NOW.