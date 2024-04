Alcaraz si ritira dall'Atp Montecarlo: ha un problema a un braccio, al suo posto Sonego

Brutte notizie per gli appassionati di tennis dal Principato di Monaco. Oggi pomeriggio, martedì 9 aprile, è arrivata la notizia del ritiro dal torneo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è dovuto arrendere a un problema a un braccio, nel dettaglio all'avambraccio destro, che aveva destato qualche preoccupazione nei giorni scorsi.

I primi ad accorgersi che qualcosa non andava erano stati gli inviati della tv canadese TVA Sports che si erano accorti che nell'ultimo allenamento l'iberico aveva colpito pochissime palline di dritto e nessuna in modo particolarmente potente.

Alcaraz doveva esordire domani, mercoledì 10 aprile, contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che al primo turno ha avuto la meglio su Luca Nardi. Lo spagnolo era nei quarti teorici contro Casper Ruud, in finale avrebbe potuto incontrare Jannik Sinner per un altro duello.

"Ho lavorato a Monte-Carlo e ho cercato di recuperare fino all'ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare! Non vedevo davvero l'ora di giocare... Ci vediamo l'anno prossimo!", ha scritto sui social.

Al posto di Carlos Alcaraz, a Montecarlo, è stato ripescato Lorenzo Sonego che era stato eliminato nelle qualificazioni.