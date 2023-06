Roland Garros 2023, oggi Alcaraz-Tsitsipas: dove vederla in diretta tv e in streaming

Una grande sfida sulla terra rossa del Roland Garros 2023. Oggi, martedì 6 giugno, Stefanos Tsitsipas, nei quarti di finale, affronta Carlos Alcaraz. Dalla parte dello spagnolo, numero 1 al mondo, ci sono i confronti diretti contro l'ellenico, battuto sinora in 4 occasioni su 4.

Nell'ultimo confronto, un mese fa a Barcellona, Alcaraz vinse in 2 set. Tsitsipas, però, è pronto a lottare per andare avanti in un torneo dove qualche anno fa arrivò anche in finale.

Roland Garros 2023, Tsitsipas-Alcaraz: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro dei quarti di finale del Roland Garros 2023 tra Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz si giocherà non prima delle 20.15 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN, e NOW.