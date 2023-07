Alcaraz trionfa a Wimbledon, Djokovic sconfitto al 5° set in un'epica finale

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon 2023. Oggi, domenica 16 luglio, il giovane campione spagnolo, 20 anni, ha battuto Novak Djokovic, 36 anni, dopo un'epica finale che è durata 4 ore e 42 minuti, si è chiusa al quinto set, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4.

Per l'iberico, che resta numero 1 al mondo, da 29 settimane, è il successo più prestigioso della sua carriera, il secondo Slam dopo la vittoria degli Us Open 2022, che lo fece diventare il giovane tennista nº 1 nella storia del ranking ATP. A 20 anni ha vinto a Wimbledon, in una partita che è un vero e proprio passaggio di consegne. Carlos diventa il terzo giocatore che a 20 anni può dire di aver vinto i Championships, come fecero Becker e Borg.

Per Djokovic, che non perdeva una finale Slam dallo Us Open 2021 contro Daniil Medvedev e non subiva sconfitte a Wimbledon dal 2013, quando venne battuto in finale da Andy Murray, è una sconfitta amara che segna la fine del sogno "Grande Slam" e che spegne la possibilità di trionfare per l'ottava volta nel tempio londinese, risultato che gli avrebbe permesso, di eguagliare Roger Federer.

Dopo il primo set pochissimi, forse nessuno, avrebbe predetto questo finale trionfale e questa partita che è già entrata nella storia del torneo. Djokovic aveva avuto il solito approccio vincente al match, ottenendo subito il break, come contro Sinner, per poi infliggerne un secondo sul 5-0. Il 6-1 finale sembrava una consolazione per l'iberico, che avrebbe pagato l'inesperienza di fronte al Cannibale, pronto a far festa nel suo giardino.

Invece Alcaraz nel secondo set entra in partita e trova il break sul 2-0, sfiorando il colpaccio del 3-0, prima che Nole ai vantaggi riesca a riportarsi sul 2-1. La battaglia diventa feroce, la partita è equilibrata e piena di colpi spettacolari e la partita si decide al tie-break dove Alcaraz ha la meglio.

Alcaraz è trasformato e nel terzo set approfitta di un Djokovic in affanno. Lo breakka subito e resiste al ritorno di Nole portandosi sul 3-1. Il punteggio di 6-1 finale non rende giustizia alla potenza dei colpi e a un duello con scambi interminabili e grande tensione agonistica.

Nel quarto set il sipario sembra destinato a calare in favore di Alcaraz, ma è Djokovic a trovare il break al quinto gioco e a chiudere 6-3. La finale di Wimbledon 2023 è epica e si decide al quinto set. Djokovic lotta, ma alla fine deve arrendersi. Se ne rende conto nel terzo gioco, quando subisce il 2-1 e rompe la racchetta. Alcaraz realizza il suo sogno, è il nuovo campione di Wimbledon.