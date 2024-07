Carlos Alcaraz si conferma il campione di Wimbledon: batte Djokovic in 3 set

Carlos Alcaraz si conferma il campione di Wimbledon. Lo spagnolo, 22anni, che proprio un anno fa aveva trionfato ai Championships per la prima volta battendo Djokovic in un'epica finale al quinto set, ha nuovamente battuto il campione serbo.

Oggi, domenica 14 luglio, il suo successo bis sull'erba dell'All England è stato ancora più netto. Alcaraz ha dominato e si è aggiudicato l'incontro in 3 set 6-2 6-2 7-6 (4). Per lo spagnolo è il quarto Slam della carriera (US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024 e Wimbledon 2024), il secondo quest'anno dopo la vittoria al Roland Garros 2024.

Alcaraz per restare sul trono di Wimbledon ha vinto una finale che è durata 2 ore e 27 minuti di gioco. Ha sempre dominato, anche nel terzo set, dove ha avuto, però, un passaggio a vuoto, dove ha sbagliato 3 match point, prima di chiudere il match al tie-break.



Wimbledon 2024, bis di Alcaraz: la premiazione

Carlos Alcaraz shares some kind words for his opponent, Novak Djokovic 👏#Wimbledon pic.twitter.com/dbB83Ic0jU — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

A premiare il vincitore è stata la principessa Kate Middleton che ha seguito l'incontro dal Royal Box e al suo arrivo è stata accolta con un'ovazione. Alla futura regina, madrina dell'All England Club, lo scorso marzo era stato diagnosticato un tumore ed è alla sua seconda uscita pubblica dopo l'annuncio della malattia. È apparsa sorridente e in un impeccabile abito ciclamino con un fiocco con i colori di Wimbledon sul petto.

Nel discorso al termine della finale Djokovic, 37 anni, ha elogiato l'avversario: "Non è il risultato che volevo, soprattutto nei primi due set il livello del mio tennis non era al livello giusto. Ho cercato di allungare la partita annullando 3 match point ma oggi non era cosa, una vittoria totalmente meritata e congratulazioni a Carlos per il suo tennis straordinario. A 21 anni quello che fa è davvero incredibile".

"Devo essere orgoglioso di quello che ho fatto, anche se adesso c'è un po' di delusione. Quando ci rifletterò penserò alle ultime 4-5 settimane, a quello che ho passato con il mio team e la mia famiglia. Wimbledon è sempre stato il mio sogno da bambino e sono comunque soddisfatto. Ho vinto tante partite nella mia vita e sono ancora qui a lottare, è davvero surreale. Ogni volta che entro su questo campo è come se fosse la prima volta, mi sento ancora quel bambino che vive il suo sogno", ha detto ricordando come sia stato operato al ginocchio soltanto 27 giorni fa.

Enorme la soddisfazione di Alcaraz che ha però detto di non considerarsi ancora al livello di Djokovic. "Per me è un sogno vincere ancora questo trofeo, quando avevo 11 anni avevo detto che sognavo di vincere qui ed è una bellissima sensazione. E' il torneo più bello, sul campo più bello ed è il trofeo più bello",ha deto dopo aver ricevuto la coppa del vincitore dalle mani della principessa Kate.

"Djokovic è un lottatore pazzesco, è rimasto lì e sapevo che avrebbe avuto le sue chance. Io ho cercato di restare calmo dopo i tre match point falliti e di giocare il mio miglior tennis nel tie-break. Alla fine sono riuscito a trovare le soluzioni, giocando alla grande", ha sottolineato il 21enne campione spagnolo. "È un grande onore far parte del gruppo di chi ha vinto Roland Garros e Wimbledon, come Nole. Non mi considero ancora un campione come loro, ma cercherò ancora di costruire il mio percorso. Per me è un grande onore", ha detto ancora Alcaraz che si è poi congratulato con Djokovic. "Sembra incredibile come dopo sole due settimane tu sia stato in grado di giocare così", ha aggiunto.

Oggi, domenica 14 luglio, si gioca la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra e Alcaraz ha mandato anche un messaggio alle Furie Rosse, ma è stato diplomatico con il pubblico di Wimbledon: "Vedremo sicuramente la partita con il mio team, io il mio lavoro l'ho fatto. Sarà una partita durissima e vedremo chi vincerà", ha concluso Alcaraz.

"Thank you for bringing the smile to my face every single day"



Touching words from Novak, recognising the people who matter most 🫶#Wimbledon pic.twitter.com/V6btZMtL8r — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Questa edizione di Wimbledon è stata straordinaria per gli azzurri con la finale di Jasmine Paolini, prima italiana a raggiungere la finale, la semifinale di Lorenzo Musetti, Sinner che, pur sconfitto da Medvedev ai quarti, resta numero 1 al mondo con 9570 punti, davanti a Djokovic a 8460 e ad Alcaraz a 8130. Anche Matteo Berrettini, sconfitto da Jannik Sinner al secondo turno, ha giocato una partita grandiosa dimostrando come sia sulla buona strada per ottenere grandi risultati con continuità.

Il torneo olimpico di tennis, a Parigi, al Roland-Garros Stadium, il prossimo grande appuntamento, sarà davvero imperdibile.

