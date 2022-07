Alcaraz-Zeppieri, Atp Umago 2022: dove vederla in diretta tv

Uno strepitoso Giulio Zeppieri si è guadagnato il diritto di affrontare oggi, sabato 30 luglio, una grande sfida. Il tennista romano, 20 anni, dalle qualificazioni ha conquistato la semifinale dell’Atp 2022 di Umago.

Il morale è sicuramente alto dopo gli ottimi risultati ottenuti, che lunedì gli faranno fare un bel salto nel ranking Atp. Dopo aver superato nei quarti l’ostacolo Bernabe Zapata Miralles, ora per andare in finale dovrà compiere una vera e propria impresa. Il suo avversario è Carlos Alcaraz, numero 5 al mondo, che difende il titolo vinto lo scorso anno.

Alcaraz-Zeppieri: dove vederla in diretta tv

La semifinale tra Giulio Zeppieri e Carlos Alcaraz è il primo match in programma oggi, sabato 30 luglio, sul Goran Ivanisevic Stadion e inizierà alle ore 17. A seguire è in programma l’altra semifinale, il derby italiano tra Sinner e Agamenone.

L’incontro sarà trasmesso in tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e su Sky Sport Tennis) e sarà inoltre possibile seguire l'evento in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Supertennis.it.