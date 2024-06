Alcaraz-Zverev, finale oggi Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

Presto sapremo chi sarà il nuovo re della terra rossa. Dopo aver incoronato per la quarta volta la sua regina la campionessa polacca Iga Swiatek, oggi, domenica 9 giugno, conosceremo il nome del vincitore del Roland Garros 2024.

A darsi battaglia nella sfida decisiva del torneo saranno Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Il 21enne spagnolo, che in carriera ha vinto tredici titoli conquistati nel circuito maggiore e due tornei del Grande Slam, Us Open 2022 e Wibledon 2023, punta a conquistare il suo primo Roland Garros, inseguendo una vittoria sul rosso che lo lancerebbe ulteriormente lungo la strada di erede di Rafa Nadal.

Carlitos dovrà fare i conti con il 27enne Sascha Zverev, vincitore di 22 titoli Atp, tra dui due edizioni delle Atp Finals (2018 e 2021), medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, a caccia di quella che sarebbe la sua prima vittoria in uno Slam.

Nel 2022, proprio dopo aver battuto Alcaraz ai quarti, Zverev fu vittima di un bruttissimo infortunio alla caviglia nella semifinale del Roland Garros contro Nadal che lo costrinse a una lunga convalescenza. Un anno fa arrivando in semifinale al Roland Garros 2023, prima di arrendersi a Casper Ruud, fece capire di essere rinato.

Quest'anno in semifinale il tedesco ha superato proprio il norvegese, purtroppo condizionato da problemi intestinali.

Alcaraz, invece, è stato nuovamente protagonista di un meraviglioso duello con il nuovo numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che si è risolto a suo favore nel quinto e decisivo set.

Alcaraz-Zverev, Finale Roland Garros 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

La finale del torneo maschile del Roland Garros 2024 tra Carlos Alcaraz e Alexader Zverev si gioca oggi, domenica 9 giugno, dalle ore 14:30 sul Philippe-Chatrier e sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.