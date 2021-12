Andy Murray si vaccina: "Il terzo microchip mi è stato iniettato oggi"

Andy Murray si è sottoposto alla terza dose di vaccino contro il COVID-19. Il tennista britannico, sui suoi canali social, ha commentato con il suo noto humour britannico.

“Il terzo microchip mi è stato iniettato oggi – ha scritto Murray – scherzando in modo irriverente su di una delle più note teorie complottiste”.

Got my 3rd microchip injected into me today?

Joking aside..science is the best. Thank you scientists, thank you doctors and health care workers for the incredible work you are doing ??