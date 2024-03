Arnaldi-Alcaraz, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Una nuova grande sfida per Matteo Arnaldi a Indian Wells. Il tennista ligure, che al primo turno ha superato in 2 set il francese Luca Van Assche avendo la meglio al tie-break e riuscendo a recuperare in entrambe le partite il break di svantaggio, al secondo turno del torneo sul cemento americano affronta Carlos Alcaraz, il numero 2 al mondo e detentore del titolo.

Arnaldi, che ha già giocato contro Alcaraz negli ottavi dello Us Open 2023, uscendo sconfitto ma giocando un'ottima partita, questa volta punta a mostrare ulteriori progressi per riuscire ad avere la meglio contro un avversario così quotato che partirà ovviamente con i favori del pronostico, ma anche con tutte le pressioni annesse.

Arnaldi-Alcaraz, Indian Wells 2024: a che ora e dove vederla in tv

L'incontro tra Arnaldi e Alcaraz a Indian Wells 2024 si gioca venerdì 8 o nella notte di sabato 9 marzo.

L'orario è attualmente da definire. Sky Sport trasmette il torneo di Indian Wells 2024 per gli abbonati, streaming a pagamento su NOW.