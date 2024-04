Arnaldi-Baez, oggi Atp Barcellona 2024: dove vederla in diretta e in streaming

Secondo incontro dell'avventura di Matteo Arnaldi all'Atp 500 di Barcellona. Il sanremese torna in campo dopo aver superato il primo turno giocando soltanto per un'ora. Poi c'è stato il ritiro del suo avversario, il francese Arthur Cazaux, che scivolando si è fratturato la caviglia.

Oggi, martedì 16 aprile, affronta in una sfida inedita l'argentino Sebastian Baez.

Arnaldi-Baez: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro di oggi, martedì 16 aprile, tra Arnaldi e Baez è il quarto a partire dalle 11, non inizierà prima delle 15.20 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno) e in streaming su SkyGo e Now.