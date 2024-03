Arnaldi-Machac, ottavi Atp Miami: dove vederla in diretta

Una nuova sfida importante per Matteo Arnaldi. Il sanremese negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami sfida il ceco Tomas Machac che ha superato il terzo turno dopo una strenua battaglia di 3 ore e mezzo con il redivivo Andy Murray.

Arnaldi, che nel turno precedente ha battuto in 2 set il canadese Shapovalov con il punteggio di 6-3, 7-6, è favorito per conquistare un posto nei quarti.

Atp Miami, Arnaldi-Machac: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac dell'Atp Masters 1000 di Miami si gioca domani, martedì 26 marzo, in orario ancora da definire e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in diretta streaming su Sky Go e Now.