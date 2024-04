Arnaldi-Medvedev oggi, Atp Madrid 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Una nuova affascinante sfida attende Matteo Arnaldi. Oggi, sabato 27 aprile, il sanremese, al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid affronta Daniil Medvedev, numero 4 al mondo e numero 3 del seeding del torneo madrileno, vista l'assenza di Djokovic.

I pronostici sono a favore del russo che un anno fa vinse sulla terra gli Internazionali d'Italia e dimostrò di potersi adattare a ogni superficie, conquistando il suo primo titolo sulla terra battuta. Medvedev ha battuto Arnaldi in due occasioni, sul veloce, a Dubai e a Toronto.

Il ligure, però, da allora è in crescita e in questa stagione sul rosso è reduce dai quarti a Barcellona, mentre il più quotato avversario, che non ha preso parte al torneo catalano, a Montecarlo è stato eliminato al secondo turno da Khachanov.

Arnaldi-Medvedev, Atp Madrid 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro del secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev si gioca sabato 27 aprile ed è il terzo dale ore 11 e si gioca non prima delle 13:30 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max).

Tra i match più interessanti in programma oggi, oltre al derby azzurro Sinner-Sonego, ci sono anche Cobolli-Jarry, non prima delle 14:55 e Nadal De Minaur non prima delle 16:00.