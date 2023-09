Arnaldi-Norrie oggi, Us Open 2023: a che ora e dove in diretta tv

Nuova sfida, ancora più difficile per Matteo Arnaldi agli Us Open 2023. Dopo aver battuto nei giorni scorsi Jason Kubler e Arthur Fils, oggi, sabato 2 settembre, affronta la testa di serie numero 16 dell'ultimo Slam dell'anno, il britannico Cameron Norrie che ha eliminato Alexander Shevchenko e Yu Hsiou Hsu. Nessun precedente tra i due: il vincente, agli ottavi, incontrerà chi avrà avuto la meglio tra Carlos Alcaraz, favorito e Daniel Evans.

L'incontro tra Arnaldi e Norrie è la seconda sfida di giornata sul campo 17, dopo l'incontro Kasatkina-Minner che si gioca non prima delle 17.00 ora italiana. Il sanremese e il britannico non scenderanno in campo prima delle 18.15. La partita sarà trasmessa in chiaro su Supertennis canale 64 del digitale terrestre e in diretta streaming su Supertennis.tv e Supertennix.