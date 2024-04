Arnaldi-Ruud, Atp Barcellona 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Nuovo match importante per Matteo Arnaldi all'Atp Barcellona 2024, prestigioso appuntamento in calendario. Oggi, venerdì 19 aprile, il ligure, che negli ottavi ha travolto l'argentino Trungelliti, si gioca l'accesso in semifinale contro Casper Ruud.

Il norvegese, che in carriera si è tolto gran belle soddisfazioni sulla terra rossa ed è reduce dalla finale a Montecarlo, parte favorito, ma Arnaldi l'ha già battuto su questa superficie un anno fa a Madrid.

Arnaldi-Ruud, Atp Barcellona 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona tra Matteo Arnaldi e Casper Ruud si gioca oggi, venerdì 19 aprile, è il secondo match dalle ore 12:30, si gioca non prima delle 13:50 e sarà trasmesso dai canali Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streming su Now e SkyGo.