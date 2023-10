Arnaldi-Struff, Atp Shanghai: dove vederla in diretta

Nuova sfida all'Atp Masters 1000 di Shanghai per Matteo Arnaldi. Il sanremese, che ha battuto in rimonta Popyrin al primo turno, sabato 7 ottobre si gioca il passaggio agli ottavi di finale contro il tedesco Jan-Lennard Struff, testa di serie numero 21.

Arnaldi ha tutte le carte in regola per superare il turno, visto l'ottimo tennis che ha messo in mostra in questo periodo, che gli è valso gli ottavi agli US Open e la convocazione con relativo esordio vincente con la maglia dell'Italia nella fase a gironi di Coppa Davis.

Atp Shanghai, Arnaldi-Struff: dove vederla in diretta

L'incontro dei trentaduesimi di finale dell'Atp Masters 1000 di Shanghai tra Arnaldi e Struff si gioca domani, sabato 7 ottobre, alle ore 6.30. Sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.

Atp Shanghai 2023: tabellone, calendario, date, orari