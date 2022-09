Atp 250 Metz, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Dopo la Coppa Davis, con la qualificazione ai quarti dell'Italia, riprende il calendario del tennis. Questa settimana da oggi, lunedì 19 settembre a domenica 25 settembre, inizia la stagione dei tornei indoor. Nell'Atp 250 di Metz il numero 1 del tabellone sarà il russo Daniil Medvedev, tra i favoriti per il successo finale insieme all'altro top-ten presente, il polacco Hubert Hurkacz. Sono due gli azzurri iscritti al torneo: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

Atp 250 Metz: il calendario

Lunedì 19 settembre: in diretta alle 16:00, 18:00 e 20:00

Martedì 20 settembre: in diretta alle 12:00, 14:00, 16:00 e 18:00

Mercoledì 21 settembre: in diretta alle 14:00, 16:00, 18:00 e 20:00

Giovedì 22 settembre: in diretta alle 14:00, 16:00, 18:00 e 20:00

Venerdì 23 settembre: in diretta alle 14:00, 16:00, 18:00 e 20:00, quarti di finale

Sabato 24 settembre: in diretta alle 14:00 e 16:00, semifinali

Domenica 25 settembre: in diretta alle 15:30, finale

Atp 250 Metz: dove seguirlo in tv

L'Atp 250 di Metz sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport (Sky Sport uno canale 201, Sky Sport Tennis canale 205). Streaming on demand su NOW e su Supertennix (gratis per i tesserati Fit).