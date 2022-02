Tennis oggi tv Atp 500 Dubai Sinner - Hurkacz: dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner contro Hubert Hurkacz. Nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai il tennista altoatesino sfiderà il polacco. Sinner dovrà vincere per conquistare l’accesso in semifinale, dove incontrerà il vincente del quarto tra il russo Rublev e lo statunitense McDonald e per difendere l’assalto di Hurkacz alla top-ten.

Le prime uscite con il nuovo coach Simone Vagnozzi sono state incoraggianti. Dopo la vittoria in rimonta nel match d'esordio con lo spagnolo Davidovich-Fokina (4-6, 7-6, 6-3), ha avuto autorevolmente la meglio sul britannico, ex numero 1 al mondo, Andy Murray (7-5, 6-2).

Atp 500 Dubai Sinner - Hurcacz: dove vederla in tv e in streaming

L’incontro tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, che vale l’accesso ai quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai, è in programma oggi, giovedì 24 febbraio, con orario d’inizio alle ore 13:20.

L’ATP Dubai 2022 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 di Sky e su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre ed è inoltre, visibile in streaming su Sky Go e su Now.