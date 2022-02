Atp 500 Dubai: Djokovic torna in campo contro Musetti, per Sinner la prima del dopo Piatti

Sarà Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti. Il campione serbo, numero 1 al mondo, giocherà il suo primo match della stagione 2022 dopo le note vincente che l’hanno visto respinto dall’Australia per le sue posizioni no-vax. Nole, in un’intervista alla BBC, ha dichiarato che giocherà soltanto nei tornei dove non c’è l’obbligo vaccinale. Uno di questi è l’Atp 500 di Dubai in programma da lunedì 21 a domenica 26 febbraio.

Atp 500 Dubai, Djokovic-Musetti

Novak Djokovic ha vinto già cinque edizioni dell’Atp 500 di Dubai. Ha incontrato Musetti, attuale numero 57 Atp, una sola volta negli ottavi di finale del Roland Garros 2021. In quella partita memorabile il talento di Carrara era in vantaggio di due set, poi subì la rimonta del numero uno al mondo che si riportò sul 2-2. Musetti si ritirò per problemi fisici mentre era sotto 4-0 al quinto. L'orario del match è attualmente da definire.

Atp 500 Dubai, Sinner-Davidovich Fokina

Jannik Sinner a Dubai giocherà le sue prime partite con il nuovo coach Simone Vagnozzi, dopo il divorzio da Riccardo Piatti. Il numero 10 del ranking Atp incontrerà al primo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 47 Atp con cui non c’è nessun precedente. L'orario del match è attualmente da definire.

Atp 500 Dubai, come seguirlo in tv e in streaming

L’ATP Dubai 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 di Sky. Sarà, inoltre, visibile in streaming su Sky Go e su Now.