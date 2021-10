ATP 500 Vienna, oggi al via: sei gli italiani in campo, Sinner si gioca l'accesso alle Finals di Torino

Alla fine anche Gianluca Mager è riuscito a strappare la qualificazione per il tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna, in programma da oggi, 25 ottobre a domenica 31 ottobre. Il tennista sanremese ha battuto in 3 set l'austriaco Erler e sarà in campo domani.

Affronterà un altro giocatore di casa Dennis Novak che vanta come miglior posizione l'85esimo posto nell'ATP ranking. I tennisti italiani che calcheranno i veloci campi indoor sul cemento viennese sono sei. Matteo Berrettini, il nostro numero 1, già qualificato alle ATP Final di Torino, scenderà in campo già, oggi, 25 ottobre, nel tardo pomeriggio.

Affronterà il giovane australiano Alexei Polyrin, proveniente dalle qualificazioni.

Atp Vienna: Sinner sfida Opelka

Grande attesa per il nostro numero 2. Jannik Sinner, che proprio ieri, vincendo l'ATP 250 di Anversa, ha conquistato il suo quarto torneo stagionale, impresa mai riuscita nella storia a nessun italiano. Il campione altoatesino giocherà domani, 26 ottobre, contro l’americano Opelka. L'orario è al momento da definire.

Sarà match molto insidioso proprio come quello che affronta oggi il suo amico rivale Hurkacz, che ha soltanto 110 punti di vantaggio nell’ATP Race per qualificarsi alle ATP Finals di Torino.

Sinner si giocherà le sue possibilità di partecipare al Torneo dei maestri tra Vienna, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e, se sarà necessario, l’ATP 250 a Stoccolma, gli ultimi tornei prima dell’evento torinese.

A Parigi domani, 26 ottobre, nei sedicesimi di finale scenderà in campo anche Fabio Fognini che affronterà El Peche, Diego Schwartzman, che ieri ad Anversa si è dovuto arrendere in 2 set allo strapotere di Sinner.

Sarà impegnato nei sedicesimi di finali del torneo ATP 500 di Vienna anche Lorenzo Sonego che domani, 26 ottobre, affronterà il cileno Cristian Garin.

Matteo Musetti, dopo l'ottimo gioco mostrato contro Sinner ad Anversa, torna in campo a Vienna e trova un avversario esperto come il francese Monfils.

All'ATP 250 di Vienna sono iscritti alcuni tra i migliori giocatori del mondo. Ci sarà il greco Stefano Tsisipas, il tedesco Alexander Zverev, il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, il britannico Cameron Norrie, il canadese Felix Auger-Aliassime e l'esperto Andy Murray che sogna di fare altre vittime illustri.

ATP 500Vienna: dove vederlo in tv e in streaming

L'ATP 500 di Vienna sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky sul canale 212). Per gli abbonati sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà trasmesso in streaming su Sky Go e in streaming sul sito Supertennis.