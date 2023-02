Atp 500 Acapulco: tabellone, calendario, date, orari, tv

Si disputa questa settimana, da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo, l'Atp 500 di Acapulco. Un torneo che vede finalmente il ritorno in campo di Matteo Berrettini che non gioca da martedì 17 gennaio, quando venne sconfitto alla Rod Laver Arena di Melbourne, nel primo turno dell'Australian Open da Andy Murray in cinque set.

Il campione romano, che deve iniziare a inanellare punti per risalire nella classifica Atp, esordirà domani, martedì 28 febbraio, contro Alex Molcan. A guidare il seeding in questo prestigioso torneo che si gioca in Messico sul cemento è Carlos Alcaraz, reduce dal successo in Argentina e dalla finale persa contro Norrie a Rio de Janeiro. Tra gli iscritti ci sono nomi del calibro di Ruud, Fritz, Rune, Tiafoe e Paul.

Saranno due i Berrettini nel tabellone principale. Il fratello Jacopo, classe 1998, ha conquistato l'accesso dalle qualificazioni. Al primo turno sfiderà il tedesco Oscar Otte.

Atp 500 Acapulco: gli orari e dove vederlo in tv

A trasmettere l'Atp 500 di Acapulco sarà Supertennis, in chiaro. Lo streaming gratuito è disponibile sul sito di Supertennis e a pagamento sull'app Supertennix (gratis per tesserati FIT).