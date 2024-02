Atp Acapulco 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 26 febbraio, l'Atp 500 di Acapulco, sui campi outdoor un cemento della città americana. Alexander Zverev guida il seeding di un torneo che vede tra i favoriti Rune, De Minaur, Fritz e Tsitsipas. Il vincitore guadagnerà 379.687 € e 500 punti Atp.

Due gli azzurri presenti nel tabellone principale, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli proveniente dalle qualificazioni. Entrambi esordiranno nella notte di domani, martedì 27 febbraio, contro due avversari insidiosi. Il sanremese se la dovrà vedere non prima delle ore 4 contro lo statunitense Taylor Fritz, mentre il romano, non prima delle 3.40, dovrà fare i conti con Felix Auger-Aliassime.

Atp 500 Acapulco 2024: gli orari e dove vederlo in tv

L'Atp 500 di Acapulco viene trasmesso per gli abbonati su Sky Sport Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.