Atp Amburgo 2023, Musetti difende il titolo: tabellone, calendario, date, orari, tv

Torneo da non perdere per gli appassionati di tennis. Questa settimana da oggi, lunedì 24 fino a domenica 30 luglio, si gioca il torneo Atp 500 di Amburgo. Occhi puntati su Lorenzo Musetti che un anno fa conquistò il suo primo titolo Atp, sulla terra rossa tedesca, battendo in finale Carlos Alcaraz.

Il numero 1 al mondo, che ha vinto Wimbledon 2023, non ci sarà. Gli avversari per il toscano, però, non mancheranno. Tra i più accreditati ci sono specialisti del rosso, come Ruud, Zverev, Rublev e Cerundolo. Musetti esordirà domani, martedì 25 luglio, nei sedicesimi di finale, contro lo svedese Elias Ymer, un rivale alla sua portata con cui parte da favorito.

Il torneo Atp di Amburgo 2023 sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis, in streaming sul sito dell'emittente e sull'app SuperTennix, per gli abbonati e gratis per gli abbonati FITP.

Atp 500 Amburgo 2023: calendario e orari diretta tv