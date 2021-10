Atp Anversa, oggi Musetti-Mager: l'orario e come seguirli in tv e in streaming

Sono tre gli italiani che parteciperanno al torneo sui campi in cemento della Lotto Arena di Anversa. Jannik Sinner, che deve recuperare punti nella sua sempre più complicata corsa per qualificarsi alle ATP Finals di Torino, ha beneficiato di un 'bye' e attende il vincente nel derby tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.

Quella tra Musetti e Mager è una sfida interessante. Da un lato ci sarà il giovane classe 2002 che ha bisogno di un buon risultato dopo un periodo complicato. Dall'altro ci sarà un Mager che da un po' di tempo sta giocando un tennis di buon livello.

Atp 250 Anversa, Musetti-Mager: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Musetti e Mager sarà trasmesso in diretta gratuita sul digitale terrestre su Supertennis (canale 64) e su Sky Sport (canale 201 o 205).

Sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito ufficiale di SuperTennis e sulla piattaforma SuperTennix.

