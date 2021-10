Atp Anversa, oggi Sinner-Musetti: l'orario e come seguirli in tv e in streaming

Un altro derby è in programma sui campi in cemento della Lotto Arena di Anversa. Lorenzo Musetti, nella giornata di ieri, martedì 19 ottobre ha battuto Gianluca Mager e si è guadagnato gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa.

La sfida tra il 19enne talento di Carrara e il 26enne sanremese è stata molto combattuta. Musetti ha avuto la meglio in poco più di due ore di gioco, vincendo al tie-break entrambi i set.

Atp 250 Anversa, Musetti-Sinner: dove vederla in tv e in streaming

La sfida con Sinner è particolarmente attesa. Lorenzo Musetti, classe 2002, è un talento puro del nostro tennis. In questa stagione ha raggiunto le semifinali nei tornei ATP 500 di Acapulco e ATP 250 di Lione. Al Roland Garros ha raggiunto gli ottavi di finale.

Dopo un’estate in cui ha vissuto un periodo non felicissimo, anche a livello personale, pur togliendosi la soddisfazione di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, ora è pronto a dare il massimo per affrontare questo finale di stagione in cui è entrato stabilmente nella top-60.

Lo stesso farà sicuramente anche Jannik Sinner. Il campione altoatesino, classe 2001, sta cercando di centrare la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Un obiettivo difficile vista la concorrenza e l’eliminazione della scorsa settimana agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells.

Il confronto di stasera è davvero interessante, basti pensare che Sinner e Musetti hanno un solo precedente. Si sfidarono nel 2019 alle pre-qualificazioni del Master di Roma. Sinner vinse in tre set, in piùdi due ore e mezza, dovendo annullare anche un match-point.

Il match tra Musetti e Sinner valevole per l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 250 di Anversa è in programma sul campo centrale non prima delle 18.30, a seconda di quanto dureranno le sfide in precedenza.

Sarà trasmesso in diretta gratuita sul digitale terrestre su Supertennis (canale 64) e su Sky Sport (canale 201 o 205). Sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito ufficiale di SuperTennis e sulla piattaforma SuperTennix. Sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport (canale 201 o 2015) e in streaming su Sky Go.