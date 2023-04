Atp Barcellona 2023, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Nuovo appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Questa settimana da lunedì 17 a domenica 23 aprile la stagione della terra rossa prosegue con l’Atp 500 di Barcellona. Il numero 1 del seeding è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che rientra nel circuito dopo le fatiche di Miami che l'hanno costretto a saltare il Masters 1000 di Montecarlo.

Il numero 2 e il numero 3 del seeding sono Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. 5 i tennisti italiani al via: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, reduci dalla grande settimana a Montecarlo, dove hanno anche regalato un bellissimo derby all'Italia, Francesco Passaro, Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi. Tra i big in tabellone anche Frances Tiafoe e Denis Shapovalov.

L’avventura di Sinner e Musetti inizierà martedì 18 aprile. L'altoatesino affronterà chi avrà la meglio tra Yibing Wu e Diego Schwartzman. Negli ottavi tra i possibili sfidanti ci sono Yoshihito Nishioka, David Goffin o Feliciano Lopez. I tifosi italiani, nei quarti, potrebbero assistere a un nuovo bellissimo derby con Lorenzo Musetti. Il vincente potrebbe trovare Stefanos Tsitsipas, mentre in finale potrebbe esserci una nuova sfida con Carlos Alcaraz.

Atp Barcellona 2023: programma e orari

Lunedì 17 aprile, in diretta alle ore 11.00, 13.00 e 15.00: primo turno

Martedì 18 aprile, in diretta alle ore 11.00, 12.30, 14.30 e 16.30: primo e secondo turno

Mercoledì 19 aprile, in diretta alle ore 11.00, 12.30 e 16.00: secondo turno

Giovedì 20 aprile, in diretta alle ore 11.00, 12.30 e 16.00: ottavi di finale

Venerdì 21 aprile, in diretta alle ore 12.00, 14.00 e 16.00: quarti di finale

Sabato 22 aprile, in diretta alle ore 13.30 e 16.00: semifinali

Domenica 23 aprile, in diretta alle ore 16.00: finale

Atp Barcellona 2023: dove vederlo in tv

L'ATP Barcellona 2023 sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito Supertennis.tv e sull'app Supertennix (gratis per tesserati FITP). Il torneo si potrà seguire anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW.