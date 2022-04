Atp Barcellona oggi in tv Musetti-Schwartzman: dove vederla in diretta e in streaming

Una nuova opportunità per Lorenzo Musetti. Giovedì scorso, 14 aprile, il giovane tennista toscano si era dovuto arrendere ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo a Diego Schwartzman che l'aveva battuto in 3 set (6-2, 4-6, 6-3).

Le speranze del nostro si erano infrante dopo un primo set dominato dove aveva ammaliato con la bellezza del suo gioco sulla terra rossa.

La maggiore esperienza del suo avversario aveva prevalso su un Musetti che purtroppo aveva smarrito il filo di un match che sembrava avere in pugno.

Atp Barcellona, Musetti-Schwartzman: l’orario e dove vederla in tv

Quella di domani, giovedì 21 aprile, sarà dunque una nuova rivincita per Musetti che contro Schwartzman si gioca l'accesso ai quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona.

L'incontro in programma alle ore 11.00 sulla pista Jan Kodes sarà trasmesso in diretta su Supertennis Tv, su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Uno e in streaming su Supertennix, Sky Go e Now.