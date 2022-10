Atp Basilea: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 24 ottobre, il torneo Atp 500 di Basilea 2022. Sui campi in cemento indoor della città che ha dato i natali a Roger Federer si sfideranno fino a domenica 30 ottobre alcuni dei nomi più interessanti del panorama tennistico internazionale. A guidare il seeding c'è il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, la testa di serie numero 2 è il norvegese Casper Ruud, il numero 3 Felix Auger Aliassime, seguito da Marin Cilic. In tabellone anche i due spagnoli Pablo Carreno-Busta e Roberto Bautista Agut, l'australiano Alex De Minaur, il danese Holger Rune, lo statunitense Sebastian Korda.

Gli organizzatori che mettono sul piatto 399.320 euro per il vincitore, 214.855 per il finalista, 114.505 per il semifinalista, 58.505 per i quarti di finale, 31.230 euro per il seconto turno, 16.655 euro per il primo turno, avrebbero fatto carte false perchè Roger Federer disputasse l'ultimo torneo della sua straordinaria carriera nella sua terra. Purtroppo per loro il Re del tennis, anche a causa delle sue condizioni fisiche, ha scelto per il suo addio la vetrina della Laver Cup. Il doppio che ha recentemente disputato con il suo amico-rivale Rafael Nadal con lacrime finali è già nella storia del tennis.

Il pubblico di casa, però, in questa edizione sarà tutto per lo svizzero Stan Wawrinka che ha avuto una wild card. L'unico azzurro in campo, testa di serie numero 8, è Lorenzo Musetti, che dopo la semifinale a Firenze e il trionfo a Napoli, punta a confermare il suo ottimo stato di forma per continuare a scalare la classifica Atp.

Atp Basilea: il tabellone

Lorenzo Musetti esordirà al Swiss Indoors domani, giovedì 25 ottobre, contro lo spagnolo Ramos-Vinolas. Il suo torneo è ricco di possibili sfide davvero affascinanti e piene di ostacoli per misurare la crescita del tennista di Carrara. Potrebbe trovare al secondo turno il kakako Bublik, nei quarti il canadese Auger-Aliassime, in semifinale Carlos Alcaraz.

Atp Basilea, il programma e dove vederlo in tv

L'Atp 500 di Basilea sarà trasmesso in chiaro su Supertennis e sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT).

Supertennis