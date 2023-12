Atp Brisbane 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

La stagione tennistica ricomincia in Australia. Oltre alla United Cup, da domenica 31 dicembre a domenica 7 gennaio si gioca l'Atp 250 di Brisbane 2024. Il numero 1 del seeding, sul cemento outdoor della capitale del Queensland, è Holger Rune, che precede il bulgaro Dimitrov e l'americano Ben Shelton.

L'unico azzurro iscritto è Matteo Arnaldi, mentre Matteo Berrettini, causa infortunio a un piede, si è cancellato. Grande attesa per il ritorno nel circuito di Rafa Nadal che giocherà il suo primo match ufficiale dopo 12 mesi.

Atp 250 Brisbane 2024: il programma e dove vederlo in tv

L'Atp 250 di Brisbane 2024 è trasmesso in esclusiva su Sky Sport su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su SkyGo e NOW.