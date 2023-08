Berrettini-Auger Aliassime oggi, Atp Cincinnati: dove vederla in diretta

Primo appuntamento da non perdere all'Atp Masters 1000 a Cincinnati. Matteo Berrettini torna in campo dopo la sconfitta rimediata nel derby contro Sinner nel secondo turno a Toronto, un match in cui era mancato nei momenti chiave, ma nel quale aveva ben figurato soprattutto in avvio di primo set.

La sfida di oggi, lunedì 14 agosto sull'asfalto dell'Ohio, è quindi importantissima per testare la condizione di Berrettini anche in chiave US Open. Auger-Aliassime è avversario blasonato, ma è attualmente in crisi. Non vince un incontro da maggio e Matteo l'ha battuto in 4 occasioni su 5.

Berrettini in caso di vittoria potrà riscattare l'unica sconfitta subita dal rivale, che avvenne due anni fa proprio a Cincinnati. Il vincitore giocherà al secondo turno contro Adrian Mannarino.

Berrettini-Auger Aliassime, Atp Cincinnati: orario e dove vederla in tv

L'incontro del primo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati tra Berrettini e Auger Aliassime si gioca oggi lunedì 14 agosto non prima delle ore 17.00. Il torneo è trasmesso in esclusiva da Skt Sport sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203).