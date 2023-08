Musetti-Medvedev oggi, Atp Cincinnati: dove vederla in diretta

Nuova occasione per Lorenzo Musetti. Il toscano oggi, mercoledì 16 agosto, scende in campo per sfidare Daniil Medvedev. Per lui sarà un'altra sfida tosta contro il numero 3 al mondo che l'ha battuto la scorsa settimana agli ottavi del Masters 1000 di Toronto con un doppio 6-4.

Musetti, che già in Canada avevo mostrato importanti segnali di crescita sul cemento, si è confermato nel primo turno nel torneo nell'Ohio, battendo al primo turno il britannico Daniel Evans, fresco vincitore dell'Atp di Washington, con il punteggio di 6-4, 6-3, in un'ora e 28 minuti di gioco.

Musetti-Medvedev oggi, Atp Cincinnati: l'orario tv

L'incontro del secondo turno dell'Atp Masters 1000 Cincinnati tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev è in programma oggi, mercoledì 16 agosto ed è il primo match di giornata, alle ore 17 sul Grandstand. Sarà trasmesso in diretta tv su SKy Sport Summer, in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.