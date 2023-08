Sonego-Shevchenko oggi, Atp Cincinnati: dove vederla in diretta

Inizia l'avventura di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati. Oggi, lunedì 14 agosto, il torinese, al primo turno del torneo nell'Ohio, se la vedrà contro un avversario ostico come il russo Alexander Shevchenko, proveniente dalle qualificazioni.

Sonny, che a Toronto è stato eliminato in 2 set da Andy Murray, vuole cogliere una vittoria che rilancerebbe le quotazioni in leggero calo nelle ultime settimane dove non ha particolarmente brillato. Chi avrà la meglio se la vedrà con un secondo turno ancora più difficile affrontando come avversario il vincente del match tra Jiri Lehecka e Taylor Fritz.

Sonego-Shevchenko, Atp Cincinnati: orario e dove vederla in tv

L'incontro del primo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati tra Sonego e Shevchenko si gioca oggi lunedì 14 agosto non prima delle ore 19.40. Il torneo è trasmesso in esclusiva da Skt Sport sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203).