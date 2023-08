Atp Masters 1000 Cincinnati: programma, calendario, orari, diretta tv

Non si ferma mai il grande tennis ed è subito pronto a regalare nuove emozioni. Jannik Sinner, a Toronto, domenica 13 agosto ha conquistato il primo titolo Masters 1000 della sua carriera, al culmine di una splendida settimana.

L'altoatesino, che si candida per un grande US Open, è pronto a mettersi in luce anche al Masters 1000 di Cincinnati, che si gioca da oggi, lunedì 14 a domenica 20 agosto.

Al torneo nell'Ohio ci saranno tutti i Big, a cominciare da Novak Djokovic che aveva scelto di saltare Toronto. L'Italia, oltre che su Sinner, che inizierà direttamente dal secondo turno contro il vincente tra Cerundolo e un qualificato, potrà contare su Musetti, contro Evans, Sonego, esordio contro Schevchenko, Berrettini, contro Auger-Aliassime.

Nel torneo femminile saranno impegnate Cocciaretto, Trevisan e Paolini.

Masters 1000 Cincinnati: dove vederlo in tv

Qui trovate il calendario completo e la copertura tv. Il torneo maschile sarà trasmesso per gli abbonati, da Sky Sport e in streaming su NOW, in chiaro il torneo femminile su Supertennis.

1) lunedì 14 agosto, primo turno: in diretta dalle 17:00

2) martedì 15 agosto: primo e secondo turno: in diretta dalle 17:00

3) mercoledì 16 agosto, secondo turno: in diretta dalle 17:00

4) giovedì 17 agosto, ottavi di finale: in diretta dalle 17:00

5) venerdì 18 agosto, quarti di finale: in diretta dalle 19:00

6) sabato 19 agosto, semifinali: in diretta dalle 21:00

7) domenica 20 agosto, finale: in diretta dalle 22:00